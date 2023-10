Inter, Inzaghi pensa a cambi: Bastoni può andare in panchina, a destra Darmian

Terminata la sosta delle nazionali, oggi l'Inter torna in campo alle 18 contro il Torino. Queste alcune delle possibili scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport: "Ragionando anche nell’ottica degli impegni più ravvicinati (il Salisburgo martedì e la Roma domenica prossima), l’allenatore medita di lasciare a riposo un paio di elementi: in difesa, Bastoni potrebbe accomodarsi in panchina, facendo posto a De Vrij, mentre a destra Darmian è candidato a dare fiato a Dumfries".