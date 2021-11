Inter agli ottavi, Inzaghi sorride: “Promesse club rispettate nonostante Conte…”

L'Inter torna dopo 10 anni agli ottavi di finale di Champions League: a Inzaghi riesce ciò che non era riuscito a Conte

Ecco l’analisi di Tuttosport tra passato - con Conte appunto - e presente con Inzaghi: “Se a Conte va dato merito di aver creato un’Inter da corsa, allo stesso modo va stigmatizzata la sua sfiducia totale verso quanto gli prospettava l’anima dirigenziale italiana presente in società. Promesse rispettate, come ha potuto constatare Inzaghi che si è trovato in mano una squadra ugualmente competitiva per ben figurare su tutti i fronti. Con lo Shakhtar, tra l’altro, si è capito anche perché Simone è stato capace di agguantare gli ottavi di Champions pure una stagione fa con la Lazio: gli “ucraini” (otto i brasiliani in campo nella ripresa...) sono stati schiacciati a difesa della porta dove sono arrivati ben 15 tiri soltanto nel primo tempo (in questa edizione di Champions, solo l’Ajax, contro il Besiktas, aveva fatto meglio con 16) e l’uno-due che nella ripresa ha mandato al tappeto la squadra allenata da Roberto De Zerbi è stato logica conseguenza di quanto prodotto dagli attacchi nerazzurri", si legge.