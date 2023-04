Inter, Inzaghi resta in bilico: dimezzata la quota per l’addio entro fine stagione

Doveva essere l’occasione del rilancio in attesa della semifinale di Coppa Italia e soprattutto dei quarti di finale di Champions League, ma la sfida a San Siro contro la Fiorentina è costata all’Inter la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Un risultato che rende sempre più instabile la posizione di Simone Inzaghi, che vede dimezzata la quota di un suo addio entro il 3 giugno - su Snai - da 3,50 a 1,75.

Come riporta Agipronews, per il tecnico nerazzurro sarà fondamentale già la sfida di martedì sera in Coppa Italia contro la Juventus, capace di vincere finora tutti e due i derby d’Italia in Serie A, per proseguire la rincorsa verso il secondo titolo della stagione dopo la vittoria di gennaio in Supercoppa Italiana contro il Milan.