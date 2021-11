Inter, Inzaghi raddrizza il campionato e si toglie uno sfizio. Vetta? Il piano…

La rimonta nerazzurra passa dall'ultima settimana con le vittorie su Napoli e Venezia: il piano per la vetta di Inzaghi e i suoi

Alessandro De Felice

Una settimana da sogno per l'Inter e per il suo allenatore Simone Inzaghi. I tre successi di fila tra Serie A e Champions League hanno dato slancio alle ambizioni dei nerazzurri nelle due competizioni, con da una parte la vetta della classifica sempre più vicina e dall'altra la qualificazione dopo 10 anni alla fase a eliminazione diretta in Europa.

"Non è stata poi così male l’ultima settimana di Simone - scrive La Gazzetta dello Sport -: ha raddrizzato il campionato con tre gol al Napoli capolista e con autorità ha schivato la trappola in Laguna. In mezzo si è pure preso lo sfizio di rimettere definitivamente l’Inter sulla mappa europea strappando degli ottavi di Champions attesi come acqua nel deserto ad Appiano. Simone Inzaghi ha alzato il livello per davvero tra Italia ed Europa e adesso la sua stagione ha tutt’altro colore: dormire una notte a -1, poi, concilia decisamente il sonno".

La Rosea rivela il piano dei nerazzurri: "Ieri Inzaghi ha, comunque, iniziato con un turnover ragionato questa nuova fase del campionato che, secondo i piani, dovrebbe portare a un aggancio in vetta prima di Natale: l’alternanza in attacco rischia di essere una costante, e alla fine ieri è toccato di nuovo a Correa dall’inizio, mentre più interessante è sembrata l’idea di spostare Bastoni come centrale nelle zolle che di solito sono di De Vrij e che nelle ultime partite sono state di Ranocchia".