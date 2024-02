Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato così la vittoria dei suoi sull'Atletico Madrid: "Sapevamo la difficoltà della gara, i ragazzi sono stati eccezionali. Il risultato, per quello visto in campo, è stato stretto ma non dimentichiamo il valore dell'Atletico. Gli attaccanti stanno lavorando benissimo, ci aiuteranno, non devono essere giudicati solo dai minuti o dai gol, mi stanno soddisfacendo entrambi".