Inter, Inzaghi da 6,5 per il CdS: “Può avere un grosso rimpianto per il futuro”

La pagella del Corriere dello Sport a Simone Inzaghi dopo il derby di ieri sera tra Milan e Inter, finito 1-1

Voto 6,5 per Simone Inzaghi per il Corriere dello Sport, mentre Stefano Pioli per il quotidiano è da 6. Ecco la pagella dell'allenatore dell'Inter dopo il derby di ieri, terminato 1-1 a San Siro: "Primo tempo di attesa e ripartenza, ripresa di totale controllo per mezz’ora: Inter tatticamente superiore, ma le occasioni sprecate potrebbero essere una grosso rimpianto per il futuro", si legge.