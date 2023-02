Per l’Inter inizia ora una nuova fase. CorSera: “Inzaghi si è preso dei rischi ma…”

"A quattro giorni dall’andata degli ottavi contro la squadra di Sergio Conceiçao, Inzaghi lascia fuori un titolare per ruolo (Onana, Skriniar, Calhanoglu, Lautaro), prendendosi dei rischi, ma con la volontà di mantenere alta la competizione nel gruppo prima delle notti europee. Per una squadra che ha forgiato i suoi meccanismi nel gennaio di fuoco, inizia una nuova fase: Brozovic e Lukaku in questa versione difficilmente possono essere titolari contro i portoghesi, ma è giusto avere una riprova a ridosso della Champions ed è plausibile dare loro più minuti per mettersi alla pari con i compagni".