Inter, Inzaghi ritrova Lukaku: “Con lui i nerazzurri partivano sempre da 1-0”

"Dal 26 agosto al 26 ottobre, ecco in Europa una partita e due gol, nel 2-2 contro il Borussia Monchengladbach, e cinque gare con lo stesso numero di reti segnate in serie A, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per la squadra che poi avrebbe conquistato il Tricolore. In pratica schierando Romelu si partiva dall’1-0 per l’Inter. Non per modo di dire, ma per freddi ed oggettivi calcoli statistici".