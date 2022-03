CdS – Inter, Inzaghi ha un sogno: Gosens è il jolly per la volata Scudetto

Il sogno del tecnico dei nerazzurri e una carta vincente da giocarsi nella volata in questo finale di stagione

"Dopo lo 0-2 dell’andata, e lo abbiamo capito dalla formazione di ieri sera, il viaggio in Inghilterra non rappresenta più un obiettivo centrale come il primo posto in campionato e la conquista della Coppa Italia. Un triplete nazionale , questo è il sogno di Inzaghi al suo primo anno sulla panchina dell’Inter, ereditata da Conte senza Lukaku e Hakimi".

"Nello sprint finale, potrà anche esibire il suo jolly in più, quello che può fare la differenza rispetto alle sue rivali: si chiama Robin Gosens, in campo mezzora contro la Salernitana e di nuovo devastante sulla corsia di sinistra. Il tedesco è rimasto fermo a lungo, ma sta ritrovando la condizione migliore per alternarsi con Perisic: in pochissimi minuti ha dato la sensazione di essere sempre lui, decisivo in area sia come t requartista (assist a Dzeko) che come attaccante aggiunto (due le prodezze di Sepe sulle sue conclusioni)".