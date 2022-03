Inter, Inzaghi ha già scelto il sostituto di De Vrij. Gosens verso l’esordio dal 1′

Le possibile scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della sfida di campionato tra Torino e Inter di domenica

Simone Inzaghi studia le contromisure da adottare per sopperire all'assenza di Stefan De Vrij in occasione della sfida di campionato che vedrà l'Inter impegnata contro il Torino, gara valida per il 29esimo turno e in programma domenica sera all'Olimpico Grande Torino.