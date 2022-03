Cds – Inter, De Vrij salta Fiorentina e Nazionale. Inzaghi spera in Brozovic

I due giocatori che hanno saltato la trasferta di Torino hanno lavorato ancora a parte, ma il croato può recuperare

"Alla grigliata hanno partecipato anche Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, i quali non si sono allenati in gruppo. Se il difensore olandese salterà la Fiorentina e la nazionale, per il croato sembra esserci ottimismo. Brozovic continua il lavoro mirato per recuperare dal problema al polpaccio, con Simone Inzaghi che spera di poterlo convocare per la gara di San Siro in programma sabato", riporta il Corriere dello Sport.