SM – Inter, Inzaghi e la squadra sotto esame. Ecco cosa filtra dal club

Il focus di Sport Mediaset a proposito del momento che sta attraversando il club nerazzurro

Il momento in casa Inter è delicato. I risultati non sono più quelli di qualche mese fa e la classifica ne ha inevitabilmente risentito. Bisogna invertire la rotta, perché ora la pressione è sulle spalle di tutti. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus odierno: "Tutti sotto esame, Inzaghi incluso: è quello che filtra da viale della Liberazione, dove non si può accettare un crollo verticale dal quale l'Inter non riesce più ad uscire. Inaccettabili i 7 punti nelle ultime 7 giornate, come se la squadra avesse tirato i remi in barca prendendo in parola Inzaghi, che aveva parlato di quarto posto alla vigilia della gara pareggiata in casa del Genoa".