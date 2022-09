TS – Inter, Inzaghi striglia la squadra: “Basta blackout, serve più ferocia”

Senza peli sulla lingua. Un confronto duro, diretto, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. La seconda per l' Inter in cinque giornate di campionato, dopo quella con la Lazio. Ieri è andato in scena ad Appiano Gentile una riunione tra Simone Inzaghi e la squadra.

"Basta distrazioni, basta blackout, basta atteggiamenti passivi di fronte ai primi ostacoli. Inzaghi non vuole più vedere presunzione in alcuni elementi, insofferenza in altri e che nessuno parli di sfortuna negli episodi perché quelli in proprio favore vanno cercati con una maggiore ferocia sul campo".