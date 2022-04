Sky – Inter, Inzaghi tentato da de Vrij dall’inizio: le ultime sulla formazione

Diversi dubbi ancora da sciogliere in casa Inter per il derby d'Italia di domani contro la Juve. Uno è emerso dopo la seduta odierna

Diversi dubbi ancora da sciogliere in casa Inter per il derby d'Italia di domani contro la Juventus. Uno è emerso dopo la seduta odierna, in cui Simone Inzaghi ha avuto grandi risposte da un giocatore in particolare. Lo ha svelato Sky Sport in serata verso il match di domani.

"Potrebbero non esserci grossi dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Come da programma, Brozovic ha svolto anche la seduta del venerdì con i compagni. Il croato quindi pare destinato a tornare al centro del campo fin dal primo minuto. Novità anche per quel che riguarda de Vrij: il difensore si è allenato con i compagni e ha dato risposte molto concrete. Non è detto che non scenda in campo dall'inizio. A destra Darmian in vantaggio su Dumfries, a sinistra certa la presenza dal primo minuto di Perisic. Per il resto i soliti: Barella e Calhanoglu interni di centrocampo, Dzeko e Lautaro la coppia di attaccanti".