Inter, Inzaghi si gode due titolari aggiunti: Correa e Gosens jolly per la volata

I due calciatori si stanno rivelando fondamentali in questo finale di stagione per i nerazzurri di Inzaghi

Nella rinascita dell'Inter ci sono due titolari aggiunti a recitare il ruolo di protagonisti. Due pedine che si stanno rivelando fondamentali in questo finale di stagione per la squadra di Simone Inzaghi, che più volte ha sottolineato l'importanza di poter attingere dalla rosa. Stiamo parlando di Joaquin Correa e Robin Gosens.

L'argentino ex Lazio è la grande sorpresa. Il 'Tucu' ha giocato titolare le ultime tre gare, contro Verona e Spezia in campionato e Milan in Coppa Italia, con Lautaro e Dzeko a ruotare. Una dimostrazione di quanto Correa sia importante nell'economia del gioco della squadra di Inzaghi. Pressing sugli avversari, assisti al bacio e dribbling negli spazi stretti: nella rosa dell'Inter è unico.