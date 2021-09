Inter, dopo la sosta il tour de force. 4 gare in 9 giorni e per Inzaghi c’è anche il Real

Dopo l'ottimo inizio l'Inter di Inzaghi dovrà affrontare una serie di partite impegnativa tra cui il big match di Champions

"Dopo la sosta l’asticella si alza: per livello delle avversarie, per l’inizio della Champions League e, soprattutto, per un calendario contratto. I nerazzurri sono chiamati a un tour de force che potrebbe dire di più sulle reali ambizioni dei campioni d’Italia: dal 12 al 28 settembre l’Inter scenderà in campo ben sei volte. La media è presto fatta: Inzaghi avrà meno di tre giorni per preparare ogni sfida. Si parte dal match contro la Sampdoria, in programma domenica 12 settembre alle 12.30 a Marassi. Il mercoledì successivo arriverà a San Siro il Real Madrid, per la prima giornata del girone di Champions League. Meno di 72 ore dopo la sfida in casa contro il Bologna (sabato 18/9 alle 18), poi la trasferta contro la Fiorentina (martedì 21/9 alle 20.45)", si legge su Gazzetta.it.