Il Giornale – Inter, Inzaghi tradisce se stesso. La fascia sinistra è l’anello debole

Prima sconfitta stagionale per l'Inter che, proprio come un anno fa, perde in casa della Lazio per 3-1. Il giorno dopo la gara il Giornale analizza così la sconfitta della squadra di Inzaghi. "Lazio un'altra volta amara per Simone Inzaghi. Molto meglio la Lazio dell'Inter, ampiamente e anche più del 3-1 finale. Sarri continua la semina e il mercato gli ha ampliato le opzioni: sarà dura per tutti giocargli contro".