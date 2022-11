Juventus e Inter in campo a temperature polari dalla vetta. Inzaghi tranciante contro Allegri

Con la vittoria del Napoli ieri a Bergamo contro l'Atalanta, Juventus e Inter sono obbligate a vincere il derby d'Italia per non sprofondare

Con la vittoria del Napoli ieri a Bergamo contro l'Atalanta, Juventus e Inter sono obbligate a vincere il derby d'Italia per non sprofondare a un ritardo in classifica dalla vetta a doppia cifra. Scrive Tuttosport:

"Dice di avere grande stima di Allegri e che il derby d’Italia sarà sì importante, ma non certo decisivo («Perché mancano 25 partite alla fine»). Tesi, quelle di Simone Inzaghi , parzialmente condivisibili, alla luce del fatto che - dopo il colpo del Napoli a Bergamo - stasera Juve e Inter entreranno in campo rispettivamente a 13 e 11 punti dalla capolista. Temperature polari dopo tredici giornate di campionato che consigliano per entrambe di vincerlo, il derby d’Italia, anche per non essere costrette a derubricare l’obiettivo stagionale a un posto nelle prime quattro. Guai però dare a Inzaghi del favorito. Sull’argomento, il tecnico dell’Inter è stato tranciante nel rispondere ad Allegri: «Dice che siamo i più forti? Lo diceva pure l’anno scorso... La Juve ha una squadra uno e una squadra due entrambe molto forti, possiede la rosa più completa della Serie A e sta lanciando anche tanti giovani molto bravi»".