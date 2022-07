Inter, Inzaghi trova un Lukaku tirato a lucido: “Ha voglia feroce di rivincita”

"Oggi Romelu Lukaku rimette il suo piedone numero 48 sul suolo milanese, stavolta per rimanere: non una parentesi prima di tornare in ferie, ma l’inizio di una seconda vita, si spera felice come la prima". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport su Romelu Lukaku, che domani si aggregherà ai compagni in ritiro ad Appiano Gentile per la sua seconda esperienza all'Inter. Scrive la Rosea: "Dopo una notte nella casa a City Life, che ha ormai ripreso vita da giorni, domani per lui si spalancano i cancelli della Pinetina. Il centro sportivo è l’unico pezzo di Inter che non ha ancora riabbracciato nel giorno di visite e firma sul contratto.