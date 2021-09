Inter, Inzaghi trova il suo inamovibile: “Turnover riguarda i compagni di reparto”

In una stagione lunga e piena di impegni, sarà importante la rotazione: che però non riguarda un titolare imprescindibile per l'Inter

Marco Astori

Simone Inzaghi ha trovato il suo imprescindibile: Lautaro Martinez. I numeri di inizio stagione del Toro sono infatti importanti e il suo modo di giocare, oltre alla mole di gol che garantisce, ne fanno un uomo irrinunciabile per il tecnico. Spiega il Corriere dello Sport: "Sulla sua maglia da titolare dubbi non ce ne sono, anche al di là del guaio rimediato sabato da Correa. Inzaghi è stato chiaro in questo senso: «Lautaro è un titolare inamovibile». Insomma, più facile che il turn-over e le rotazioni riguardino gli altri compagni di reparto. Evidentemente, non era così con Lukaku. Big Rom, infatti, rimaneva fuori solo in casi eccezionali. E Sanchez, quando stava bene, sostanzialmente dava fiato solo al “Toro”".