Inter, prima Atalanta e poi CL. “Inzaghi ha avvisato la truppa con un messaggio chiaro”

Crash test importante per l'Inter che, a San Siro, sfiderà l'Atalanta alle 18. Un match che darà indicazioni anche in ottica Champions

"Crash test Inzaghi. Quello con l’Atalanta, infatti, è il primo scontro diretto in campionato per la nuova Inter. Un passaggio importante, una sorta di prima “curva”, insomma, per una squadra che, nella scorsa stagione, è stata la migliore nel mini-torneo dei big-match". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in vista di Inter-Atalanta, big-match di giornata. I nerazzurri di Inzaghi potranno contare sul fattore San Siro e su un feeling col Meazza: è dal 31 ottobre 2020 (Inter-Parma 2-2) che una squadra non torna a casa da Milano con dei punti.