Inter, la mossa di Inzaghi ha pagato. CorSport: ”Segnale inequivocabile tanto che…”

''Missione compiuta. L'Inter ha vinto sul campo del Viktoria Plzen dove in passato il Milan, il Napoli e la Roma (due volte) non erano riusciti a conquistare i tre punti. Il successo della formazione di Inzaghi non va salutato con toni trionfalistici alla luce della netta differenza di valori in campo e delle cinque sberle rimediate una settimana fa dai cechi al Camp Nou, ma per Brozovic e compagni aver dato continuità all'affermazione di sabato contro il Torino, peraltro senza subire reti per la seconda gara di fila, è importante ''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Plzen.