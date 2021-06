Inter, Inzaghi non vede l’ora di iniziare: il raduno può essere anticipato

Il nuovo allenatore nerazzurro ha illustrato alla dirigenza le sue idee in vista dell'inizio della prossima stagione

Simone Inzaghi non vede l'ora di iniziare la sua avventura all'Inter. E ha già illustrato alla società nerazzurra i suoi programmi per la prossima stagione, in particolare per il raduno estivo, che può essere anticipato. Come riporta il Corriere dello Sport, "abbozzate le date della stagione: il raduno dovrebbe essere il 7-8 luglio, qualche giorno prima del previsto anche se molti nerazzurri avranno appena iniziato le vacanze o staranno giocando le fasi finali di Europei e Coppa America. Poi la tournée in Florida", si legge.