GdS – Inter, cambiano gli esterni. Da Dimarco fino a Marusic: tutte le piste

Nella prossima stagione potrebbero cambiare gli esterni in casa Inter, così la dirigenza valute i possibili ingressi

In casa Inter potrebbe esserci un bel ricambio sulle corsie laterali. L'unico sicuro di restare sembra essere Darmian , così gli uomini mercato nerazzurri valutano le possibili opzioni per sostituire i partenti.

"La più semplice porta al rientro di Dimarco. Cresciutissimo a Verona anche grazie a Juric, l'esterno mancino si giocherà finalmente le sue carte in nerazzurro. In gialloblu si è mosso anche da centrale nella linea a tre, ma visto che Inzaghi da sempre predilige un uomo di spinta su una fascia e uno più bloccata sull'altra, lo spazio non mancherà. Ma nelle ultime ore i dirigenti nerazzurri - che tengono d'occhio pure Emerson Royal, appena riscattato dal Barcellona - si sono fatti vivi anche con l'entourage di Emerson Palmieri, fresco campione d'Europa con il Chelsea. Sempre dai Blues passa la pista Zappacosta, che rientrerà a Londra dopo il prestito al Genoa. E poi c'è Florenzi, reduce dalla stagione al Psg ma destinato a lasciare definitivamente la Roma. Sempre dalla capitale potrebbe arrivare Marusic, pupillo di Inzaghi. Ma Lotito non lo lascerà partire facilmente", spiega Gazzetta.it.