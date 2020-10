Inter, oggi nuovi tamponi per i 5 negativi e isolamento fiduciario. Col ritorno dei nazionali…

Dopo l’ultima seduta individuale di giovedì mattina, l’Inter ha deciso di sospendere gli allenamenti vista la situazione di emergenza. Oggi però la situazione potrebbe cambiare, seguendo sempre quelle che sono le indicazioni dell’Ats.

“Tampone per i cinque negativi (Handanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian e Young) e poi isolamento fiduciario in quel di Appiano. A quel punto si potrebbero riprendere gli allenamenti individuali. E’ evidente che quotidianamente verranno prese delle decisioni, in attesa poi di capire come si potrà agire da mercoledì 14, quando inizieranno a tornare i primi nazionali (per loro, inserimento in gruppo con tampone negativo)”, spiega Tuttosport.