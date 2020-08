TS – Assist di Barella, D’Ambrosio in gol: brilla anche l’ItalInter. Gode anche Mancini

“È un’Inter nerazzurra, ma molto azzurra quella che conquista la finale di Europa League. Sugli scudi i giocatori italiani, con una prestazione che farà piacere anche al ct della Nazionale, Roberto Mancini”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’exploit dell’Inter contro lo Shakhtar che ha permesso ai nerazzurri di centrare la finale.

Da sottolineare, tra le altre cose, le ottime prove degli italiani, in particolare Barella e D’Ambrosio. Il primo, dopo essere stato citato da Conte nello sfogo post-Dortmund, ha fatto grandi progressi durante l’anno, diventando una pedina fondamentale e utile in entrambe le fasi di gioco. E anche ieri è stato protagonista, con l’assist per l’1-0 di Lautaro. Il terzino, invece, è diventato goleador, con la rete allo Shakhtar del momentaneo 2-0 giunta nel momento perfetto, visto che gli ucraini stavano cercano di rientrare in partita, con il punteggio ancora in bilico. Da segnalare, però, anche la crescita di Bastoni, ormai titolare fisso nella difesa a tre di Conte.