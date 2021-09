EDICOLA CDS – C’è l’Inter, Italiano alla prova: l’allenatore della Fiorentina ci crede

"C'è l'Inter, Italiano alla prova". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter per la prima pagina del Corriere dello Sport

"C'è l'Inter, Italiano alla prova". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter per la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 21 settembre 2021. "L'allenatore della Fiorentina ci crede: 'Possiamo metterli in difficoltà'. Inzaghi deve rinunciare a Correa, sarà Dzeko-Lautaro la coppa gol". In copertina spazio al Napoli: "Comanda Napoli, azzurri a punteggio pieno e soli in testa: non accadeva dal 2018".