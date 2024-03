Inter, ecco il jolly anti Atletico di Inzaghi. Domani si capirà quanto…

"I numeri dell’ex Verona sono significativi: 4 gol e 6 assist in questo campionato. È il riconoscimento di uno status da indispensabile di Dimarco, forse non ancora recepito del tutto nella considerazione generale del calciatore. ‘Dimash’, come viene soprannominato nello spogliatoio, è un’arma determinante grazie a capacità di finalizzazione uniche per un terzino sinistro, come dimostra il gol capolavoro al Frosinone. Le sue doti balistiche lo rendono perfettamente funzionale a un ingranaggio tarato su meccanismi di precisione come quello di Inzaghi. Domani sera, al termine del ritorno con l’Atletico, si capirà quanto sarà fitto il calendario delle prossime settimane".