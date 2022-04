Inter, c’è un jolly per corsa scudetto e finale di Coppa Italia: “Carta magica di Inzaghi”

Il giocatore chiave per le ultime cinque partite della stagione. Quattro di campionato e poi la finale di Coppa Italia contro la Juventus

“Il jolly è da sempre una carta magica, dal valore inestimabile. Ecco, è quello che si aspetta l’Inter da Joaquin Correa nelle prossime quattro gare, facciamo cinque con la finale di Coppa Italia. Il Tucu ha i numeri – intesi come tecnici – per scardinare ogni difesa e far saltare sempre il banco. Ma ha anche altri numeri – quelli realizzativi – che deve per forza rivedere: appena quattro gol segnati in questo campionato, pochi per uno che doveva accendere il gioco. Per di più arrivati in sole due partite: già, perché Correa è l’uomo delle doppiette: due reti a Verona e due in casa contro l’Udinese nel match di andato. Ecco, da Udinese a Udinese, Inzaghi spera proprio che domani possa essere un nuovo Correa-day, uno di quelli memorabili in cui il Tucu si accende all’improvviso e comincia a inventare calcio: dribbling stretti, strappi sulla trequarti, accelerate partendo dall’esterno. Con lui in campo, Lautaro e Dzeko giocano meglio, ma questo è secondario. Il Tucu vuole lasciare il segno stavolta, anche con un solo gol, ma da rimonta scudetto”, si legge sul quotidiano.