Inter, Jovic resta in uscita dal Real a gennaio. Belotti? Solo in questo caso

L’ennesimo infortunio rimediato da Sanchez, ha riacceso un tema importante in casa Inter, quello di un attaccante che rimpolpi l’organico offensivo di Inzaghi già a gennaio

Come riportato, l'Inter ha intenzione di mettersi sul mercato a gennaio per cercare un nuovo attaccante, considerata la scarsa affidabilità di Alexis Sanchez a livello fisico. Ci sono due piste, secondo Tuttosport, da non accantonare: "Una soluzione conduce per esempio a Torino, qualora la situazione fra la società granata e Belotti (nel mirino anche di Milan e Fiorentina), in scadenza nel giugno 2022, precipitasse. Oppure a Madrid, dove rimane in uscita Jovic, poco utilizzato da Ancelotti (7 presenze e 95 minuti in stagione)".