Serie A, Inter-Juve si giocherà il 4 febbraio. Fissate le date dei recuperi per la Supercoppa

"L’Inter, così come Napoli, Lazio, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina, ieri ha conosciuto anche le tempistiche tra gli impegni europei e quelli in Serie A. L’andata degli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid è fissata per martedì 20 febbraio a Milano: prima i nerazzurri anticiperanno a venerdì 16 febbraio (ore 21 su Dazn/Sky) la sfida contro la Salernitana a San Siro, mentre dopo saranno di scena a Lecce domenica 25 febbraio (ore 18 su Dazn). A differenza della Juve, però, la squadra allenata da Inzaghi non dovrà giocare in Coppa Italia, dopo l’eliminazione dell’altra sera ai supplementari con il Bologna. I bianconeri, invece, dovessero passare l’ostacolo Salernitana il 4 gennaio, poi affronterebbero ai quarti di finale il Frosinone la settimana successiva, prima dell’impegno in campionato in casa contro il Sassuolo, programmato per martedì 16 gennaio alle 20.45 (Dazn). A tal proposito, Napoli-Salernitana è in programma domenica 14 gennaio alle 15, ma se i granata dovessero essere eliminati in coppa la gara del Maradona sarebbe anticipata al sabato alle 15".