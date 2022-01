Inter-Juve, Arrivabene: “I nerazzurri sono forti. Ogni gara ha la sua storia. La spina…”

Le parole dell'ad bianconero prima della sfida contro la formazione nerazzurra

Eva A. Provenzano

Prima della partita contro l'Inter, ai microfoni di Mediaset, per la Juventus ha parlato l'ad bianconero, Arrivabene. Ecco le sue dichiarazioni:

-La Juve è sfavorita, la pensa così anche lei?

Su una partita secca, lo hanno detto Allegri e il mister, non ci sono favorite. Ovvio che con gli squalificati in campo (De Ligt e Cuadrado.ndr) sarebbe stata una partita diversa. Ma è inutile recriminare. Siamo alla Scala del Calcio, contro una squadra forte e prima in classifica, Ce la giochiamo tutta. Lasciamo stare chi non c'è, guardare avanti e mettercela tutta.

-Dybala manca perché parte dalla panchina o Szczęsny perché si è creata una situazione anomala...

C'è la tendenza a far diventare le buone notizie cattive notizie. La buona notizia è che è vaccinato e con lui abbiamo completato il ciclo di tutti i giocatori della Juve. Sta semplicemente seguendo i protocolli come tutti dovrebbero fare. Per noi la parola d'ordine è vaccinarsi.

-La Juve ora sembra più solida, quanto può essere importante la vittoria con la Roma questa sera?

Ogni gara ha la sua storia, questa è una finale, bisogna guardare di partita in partita. L'80% della Juve è fatta di Nazionali, ogni tanto si spegne la luce, ma è meglio che si tenga accesa questa sera per i novanta minuti e anche per eventuali minuti di recupero.

-A gennaio sostituirete Chiesa?

Di grandi campioni ne abbiamo: Morata, Kaio George, Kean, Kulusevski. Ci aspettiamo il meglio da chi abbiamo, poi faremo le nostre riflessioni.

-Si è confrontato di nuovo con Dybala?

Io voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Vale per tutti i giocatori, poi chi porta la maglia numero dieci della Juve deve rendersi conto del peso della maglia che porta.

(Fonte: Mediaset)