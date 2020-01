Prima pagina di Tuttosport dedicata al mercato dell’Inter. Il quotidiano parla della trattativa per Tahith Chong, esterno olandese del Manchester United che ha il contratto in scadenza a fine stagione: “Juve-Inter, Chong! I nerazzurri hanno incontrato l’agente dell’olandese che piace anche ai bianconeri: il duello si scalda“. In taglio basso spazio al neo acquisto nerazzurro Victor Moses: “Moses, la tragedia e la rinascita. Il nuovo esterno di Conte firma oggi“.