Gds – Inter-Juve comincia oggi e finirà a San Siro tra 8 giorni. Per Inzaghi…

"I bianconeri stanotte potrebbero contare quattro punti di vantaggio sui rivali e magari conservare qualcosa di questo margine a fine weekend. C’è un vento apparente che spinge in questa direzione. Paradossalmente in questi mesi, per lunghi tratti, si è avuta percezione che non ci fosse partita. L’Inter ci ha riempito gli occhi con un gioco fluido, rotondo, imperiale e un Lautaro grandioso, quasi immarcabile. La Supercoppa vinta a Riad, dopo aver liquidato Lazio e Napoli, continua a mostrare il profilo di questo segno".

"Però il tema per i nerazzurri è – ancora – quello di non riuscire a essere davvero compiuti. Rimane il rischio di rotolare troppo avanti rispetto al proprio tempo. C’è sempre l’asterisco in ballo, il match da recuperare contro l’Atalanta. Occhio, però, perché c’è una coda al veleno che potrebbe mescolare le carte in questo weekend. La Fiorentina fatica con le grandi (solo 7 punti sui 21 in ballo) e ha battuto l’Inter una sola volta negli ultimi tredici incroci. In più l’Empoli, rigenerato da Davide Nicola, può complicare il viaggio di Allegri. Insomma non ci annoieremo. La partita è aperta. Si chiuderà solo domenica prossima, nelle luci e nelle ombre di San Siro".

