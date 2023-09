GdS / Dalla difesa a 3 alle rose: sarà duello Inter-Juve. Nerazzurri avanti, Inzaghi…

Milan e Napoli non sono da escludere frettolosamente.

“Inter e Juve hanno anche le rose più ricche o, meglio, complete. L’Inter di più: nessuno può permettersi Pavard, Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Sanchez in panchina. Inzaghi è molto cresciuto rispetto a un anno fa, quando gli effetti dell’ultimo derby perso, con scudetto buttato all’aria, avevano annebbiato alcune scelte”.

