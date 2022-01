Supercoppa, Lega ha scelto la cantante che intonerà l’inno prima di Inter-Juve

Prima del fischio d'inizio della finale, ormai è tradizione, verrà cantato l'inno di Mameli sul prato del Meazza

"Domani in occasione della finale di Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus scenderò in campo anche io, ma non per giocare. Avrò il grandissimo onore di cantare l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio! Sono immensamente grata, che emozione! Vi aspetto tutti per cantare insieme", ha scritto lei sul suo profilo Instagram. La cantante, in passato, ha legato il nome alla Disney. Ha interpretato le canzoni, versione in italiano, dei successi della nota casa di produzione.