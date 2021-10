Inter-Juve, ira nerazzurra: Mariani non vede il fallo. Non c’entra l’intensità

Il club nerazzurro non ha polemizzato pubblicamente ma è arrivato deciso il disappunto per il rigore concesso alla Juve dal VAR

Anche il Corriere della Sera torna quest'oggi su quanto successo in Inter-Juventus con il rigore assegnato ai bianconeri all'ultimo minuto. Quel rigore ha fatto perdere due punti ai nerazzurri e i dirigenti si sono infuriati per l'intervento del VAR e per le cattiva applicazione del protocollo

A proposito del pensiero dei nerazzurri il quotidiano sottolinea: "La società nerazzurra rimarca che lo scorso anno nessuno intervenne per togliere il rigore a Cuadrado. Il problema è che non si comprende più quando si attiva la moviola, la Var sta diventando nemica degli arbitri. In Inter-Juve, Mariani comunica al Var che ha visto. La sua percezione è un simultaneo tocco tra giocatori. Il Var ascolta, rivede l’azione e scova l’errore, richiama alla revisione video. L’arbitro non aveva visto il fallo, non è questione di intensità. Resta un rigorino come molti in Italia".