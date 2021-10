Inter-Juventus, moviola TS: “Fallo di Dumfries su Alex Sandro, rigore giusto”

Il quotidiano sportivo analizza l'episodio che ha concesso ai bianconeri il penalty nel finale di gara e non solo

"Al 7’ protesta Alex Sandro, a terra in area interista: lui e Dzeko si avventano su una respinta di Handanovic su tiro di Bonucci, non sembra esserci fallo. Al 13’ Bernardeschi in area a contrasto con Darmian, chiede il cambio: infortunio alla spalla destra, ma non c’è fallo. Il bianconero, peraltro, era in fuorigioco. Al 17’ il gol dell’Inter: Dzeko in posizione regolare su tiro di Calhanoglu respinto dalla traversa. Al 48’ protesta Dzeko, chiedendo un tocco di mano di Chiellini in un duello aereo in area: ma la palla colpisce prima la testa del nerazzurro, poi quella del bianconero e dopo, forse (le immagini danno una sensazione diversa a seconda della prospettiva), la mano. Eventuale tocco non punibile. Al 7’ st sarebbe da giallo Bastoni per trattenuta su Locatelli, Mariani concede il vantaggio e lascia correre. Al 40’ fallo di Dumfries su Alex Sandro appena dentro l’area, non visto da Mariani che però decreta il rigore dopo essere stato richiamato dal Var", si legge.