Inter, +39 sulla Juve in due anni. Conte ha pure l’occasione del più spietato…

Dal -23 del 2019 al +16 adesso. Un +39 sulla Juve in due anni dopo il lungo dominio dei bianconeri durato nove anni. Numeri che spiegano quanto Antonio Conte abbia inciso sull'Inter da quando ha messo piede ad Appiano. "Non bastasse, domani Conte ha pure l’occasione del più spietato dei k.o. per indirizzare il futuro, del suo club ma pure degli altri", spiega la Gazzetta dello Sport.