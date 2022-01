Inter-Juve, riparte la vendita: come e dove acquistare i biglietti per la Supercoppa

Da domani riparte la vendita dei biglietti per Inter-Juventus: i prezzi e le modalità per la Supercoppa Italiana

Proprio come gli altri eventi, in occasione della sfida tra nerazzurri e bianconeri si passerà dal 75% di spettatori alla disposizione a scacchiera. La Gazzetta dello Sport spiega le modalità di vendita e i prezzi:

"Oltre che per quelli delle due squadre, il canale per l'acquisto online è Vivaticket, dove però le vendite ad oggi risultano appunto sospese per i motivi di cui sopra. Con una capienza di San Siro scesa a circa 37mila posti e qualche migliaio tenuto per esigenze interne e istituzionali, Inter e Juve avranno tra i 15 e i 16mila biglietti ciascuna. Come da comunicato della stessa Lega, ai sostenitori nerazzurri verranno riservati il settore verde (quello della Curva) per tutti e tre gli anelli e quelli rossi e arancioni (primo e secondo anello) verso la Nord, mentre i fan bianconeri il settore blu e quelli di rettilineo verso la Sud. I prezzi vanno dai 195 euro della tribuna arancio centrale ai 35 euro del terzo anello verde e blu".