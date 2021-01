Adesso è quasi tutto pronto per la sfida contro la Juventus. L’Inter ha lasciato la Pinetina e in mezz’ora sarà a San Siro dove Conte attenderà la formazione di Pirlo. I nerazzurri hanno lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile su due pullman, uno per i giocatori e l’altro destinato allo staff tecnico. La Juve, ospite nelle ultime ore dell’Hotel Sheraton di Milano è vicina al Meazza e a breve lascerà l’albergo sede del ritiro per raggiungere lo stadio.

(Fonte: SS24)