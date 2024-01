SM – Inter-Juve, il terzetto da cui uscirà l’arbitro di Inter-Juve

Per lo scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri Rocchi pensa ad un arbitro esperto in un momento delicatissimo per la categoria

Tempi delicati per gli arbitri dopo una serie di errori tra campo e VAR che hanno aperto ad una valanga di polemiche. E si è aggiunta la denuncia di un arbitro ancora in attività, in un'intervista anonima rilasciata a Le Iene, che ha sollevato dubbi sul lavoro svolto dall'AIA. Una denuncia che ha ovviamente innescato la reazione del designatore Rocchi che tira dritto per la sua strada e si prepara a mettere in atto quanto detto. Se finora ha dato spazio ai giovani, nella fase calda del campionato farà dirigere i più bravi e più esperti.