Fuochi d’artificio a Inter-Juve, deferiti due ultras nerazzurri per “lancio di materiale pericoloso”

Ieri a Milano la polizia ha deferito due ultras nerazzurri, entrambi già sottoposti a Daspo, per “l’inosservanza al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e per lancio di materiale pericoloso”. A riferirlo è la questura del capoluogo lombardo, a proposito della sera del 17 gennaio scorso. Pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro di calcio di serie A tra Inter e Juventus, dalle terrazze dell’ex ippodromo del trotto (area dismessa), sono stati accesi “numerosi artifizi pirotecnici che, tra l’altro, hanno determinato l’inizio posticipato della partita”. Immediati gli accertamenti della Digos che hanno consentito “di verificare la presenza di almeno dieci batterie di fuochi d’artificio posizionati in un’area privata non accessibile, all’interno della quale sono state rinvenute anche alcune scritte contro la Digos a firma ‘Curva Nord 69′”.

(Askanews)

La squalifica del giudice sportivo ad Antonio Conte dopo la discussione con Maresca (leggi qui)