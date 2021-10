Il Giornale – Inter a due facce. Inzaghi, gioco accattivante. Ma Dumfries rovina tutto

Il quotidiano parla del pareggio contro i bianconeri ma si sofferma sui lati positivi della squadra nerazzurra

L'Interdi Inzaghi e le sue due facce. Da un lato quelle di Dzeko e Calhanoglu che hanno confezionato il vantaggio contro la Juventus e dall'altro Dumfries e il fallo che ha portato il VAR a richiamare l'arbitro per assegnare un rigore che lui non aveva visto. Anzi, aveva detto di proseguire nel cenno delle mani. "Se i primi due fanno dimenticare Lukaku e lo sfortunato Eriksen, l'olandese non può certo essere l'erede di Hakimi. Anzi crea il pasticcio che rovina la serata nerazzurra. Anche se capire il suo guaio il VAR deve ricorrere alle proiezioni ortogonali". Ma c'è poco da prendersela sulle geometrie della tecnologia, sottolinea il quotidiano.