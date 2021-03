Zampini: “Inter, stagione salva solo con lo scudetto. Conte? Con un altro tecnico…”

Il giornalista ha parlato del percorso dei nerazzurri e della Juventus che non ha intenzione di mollare nulla

Massimo Zampini, giornalista di fede bianconera, a Pressing ha parlato delle prossima partita dell'Inter, quella con l'Atalanta. «Non è decisivo il calendario. Noi Antonio Conte lo conosciamo e quando va a più sei, più sette, gioca alla grande, non molla nulla. Mi è piaciuta l'esultanza di Morata che ha detto che la Juve non molla mai. Il 5 maggio è nato così. Se chi è davanti sbagliasse la squadra bianconera si deve far trovare pronta», ha sottolineato.