Inter-Juventus 2-0, ecco cosa ha detto Pirlo a fine gara ad Arturo Vidal

All Or Nothing mostra la frase pronunciata da Andrea Pirlo ad Arturo Vidal dopo la gara del 17 gennaio 2020

Non è stata una stagione positiva, la scorsa, per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, voluto fortemente da Antonio Conte per rinforzare il suo centrocampo, ha reso molto al di sotto delle aspettative, finendo poi per perdere il posto da titolare ai danni di Christian Eriksen. Una delle poche apparizioni ottime per l'ex Barcellona è stata però l'importantissima gara giocata il 17 gennaio 2020 contro la Juventus, terminata per 2-0. Vidal ha infatti indirizzato la gara grazie al suo primo gol in maglia Inter e, a fine match, Andrea Pirlo nel salutarlo gli ha detto ironicamente: "Proprio oggi dovevi far gol?", mostra All Or Nothing.