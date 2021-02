Inter, un altro ex Juventus in società? Repubblica: “Si sussurra che…”

Giornate calde sul fronte societario in casa Inter: non si placano le voci sull'imminente cambio di proprietà

Repubblica preannuncia l'arrivo di una possibile novità legata al passaggio di proprietà del club interista: "Si respira l'ansia delle incertezze cinesi legate al gruppo Suning — in fase di disinvestimento — nella modernissima sede dell'Inter tra i grattacieli di zona Garibaldi: gli ad Marotta e Antonello trascorrono ore difficili, mentre si sussurra che stia per arrivare un revisore dei conti con passato alla Juve. Come spesso capita, però, i problemi hanno unito squadra e società. È in fondo la specialità di Conte: dopo il fresco sorpasso a Pioli, il calendario sgombro di impegni infrasettimanali promette di aiutare l'ex ct".