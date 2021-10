Inter-Juve, sfida di campioni ma anche sorprese. Da Toldo a De Boer eroi per caso

Domenica sera a San Siro si gioca Inter-Juve, sfida spesso decisa dai campioni ma anche da giocatori inattesi

Andrea Della Sala

Domenica sera a San Siro scenderanno in campo Inter e Juventus per il derby d'Italia. Un grande classico del nostro campionato, una sfida in cui i grandi campioni hanno spesso messo la firma. Ma non solo, perché è stata anche la sfida in cui è venuto fuori un giocatore a sorpresa.

In casa Inter, secondo quanto ricorda La Gazzetta dello Sport, ci sono stati alcuni eroi in attesi come Toldo: "I tifosi più nostalgici hanno in mente un golletto di Beppe Baresi in una sfida del 1978. Daniele Adani ha, invece, messo il piedino a San Siro in una semifinale di Coppa Italia al 95° era il 2004 e lascò tutti senza parole. Lo stupore non è paragonabile a quello di due anni prima in una elettrica sfida da scudetto. Il 19 ottobre 2002 Francesco Toldo avrebbe dovuto pensare solo a respingere Del Piero e Trezeguet e, invece, si ritrovò eroe in un assalto garibaldino. La palla dell’1-1 rotolò pian piano in porta in una mischia al 95° tra mille polemiche e, inizialmente, sembrava che l’ultimo tocco fosse proprio del portiere in libera uscita. I replay hanno chiarito che il gol era, invece, da assegnare alla gamba furba di Bobo Vieri".

"Tra i mille volti passati in panchina nella Milano nerazzurra, Frank De Boer è forse tra i meno rimpianti. Eppure anche l’olandese volante si prese una vera soddisfazione, la più grande, ovvero lo sgambetto agli arcirivali. Non avrà fatto come Andrea Stramaccioni che per primo profanò il tempio dello Stadium, ma a San Siro non sbagliò una mossa: imbrigliò Allegri, costretto a subire ritmo e organizzazione e con reti di Icardi e Perisic ribaltò il gol iniziale di Lichtsteiner. Sembrava l’inizio di un amore, ma la storia ha fatto un altro percorso. Un dato, però, resta agli atti: dopo quel successo casalingo nel settembre 2016, l’Inter dovrà aspettare Conte (e il 2021) per battere di nuovo in casa la Signora", aggiunge il quotidiano.