Inter, contro la Juventus serve l’impresa: con Stramaccioni l’ultimo successo a Torino

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: i nerazzurri, per centrare la finale, sono chiamati a battere la Juventus con almeno 2 gol di scarto. Una missione difficile, anche considerati gli utlimi risultati ottenuti a Torino, come ricorda Tuttosport: “Centrare l’impresa sarebbe un formidabile volano pure in ottica campionato, considerato l’impatto che potrebbe avere una vittoria che sarebbe storica. Termine che fotografa alla perfezione la portata del risultato che deve ottenere l’Inter, in uno stadio dove, dopo l’ormai mitologica vittoria ottenuta con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 il 3 novembre 2012), l’Inter ha perso 6 volte negli ultimi 8 confronti diretti (agli atti pure due pareggi, 1-1 il 6 gennaio 2015 e 0-0 il 9 dicembre 2017)“.