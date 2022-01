Sorrentino: “Mi stupisce Dybala in panchina, l’Inter ad alti livelli no. E Brozovic…”

L'ex portiere è tra gli opinionisti di Mediaset nella serata della finale della Supercoppa

«Lautaro si è caricato l'Inter sulle spalle, lo ha fatto e ha la possibilità di giocare là davanti con Dzeko che è una punta ideale. Una coppia da big, una delle più forti in Europa. Per me Inzaghi è uno dei migliori allenatori italiani. In Italia la Lazio ha vinto diversi trofei dopo la Juve. Non sono stupito di vedere l'Inter ad alti livelli. Dopo la fuga di Conte e di alcuni giocatori tutti potevano pensare che i nerazzurri si sarebbero indeboliti. Ma con l'arrivo di Simone e di altri sostituti sono stati raccolti frutti importanti», ha aggiunto l'ex estremo difensore.